عرعر 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسشاركت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في نادي الفنون المسرحية أول أمس, بعرض مسرحي بعنوان "مأساة ضمير الصراع", وذلك بمهرجان المسرح الجامعي الخليجي في نسخته الخامسة، والمقام في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.وجُسدت المسرحية حول الصراع الذي يدور بين الضمائر وكيفية كبح أهواء النفس بمشاركة عدد من طلاب الجامعة.وأوضح مدير إدارة الأنشطة الطلابية بالجامعة المشرف العام على المسرحية عبدالله ضحوي الشمري أن هذه المناسبة عنصر أساسي لإبراز المواهب الشابة في المجال المسرحي، مقدماً شكره لجامعة الملك عبدالعزيز على تنظيم هذه الفعالية على مستوى الجامعات الخليجية بين الأندية المسرحية.// انتهى //15:00ت م0057