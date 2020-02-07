حفر الباطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساختتمت غرفة حفر الباطن والمركز العربي الارتقائي، أمس، برنامج "تطوير خدمات التربية الخاصة المساندة في مجال التوحد" الذي استمرت فعالياته لمدة أربعة أيام على مسرح الغرفة، وتضمنت العديد من الدورات المكثفة وورش العمل بمشاركة الأخصائيين والأخصائيات وعدد من الأسر.وأفاد رئيس مجلس إدارة الغرفة رفيدان بن دمخ المطيري، أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من الدور الوطني والحيوي للغرفة تجاه المجتمع بكافة فئاته وشرائحه، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية في مجال الإعاقة وخاصة التوحد.من جانبها عدّت المشرف العام على المركز سوزان أبو عسكر، البرنامج ترجمةً لرؤية المملكة 2030 "نحو الاستدامة والتمكين" ورفع كفاءة المجتمع في إيجاد بيئة جاذبة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل لهم حياة سهلة ومرنة في ظل الجهود والتسهيلات والدعم الغير محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشارت أبو عسكر إلى أن عدد المشاركين في البرنامج التدريبي بلغ ١٠٠ متدرب ومتدربة، وأكثر من ٢٠ أسرة من أسر ذوي التوحد بمعد 50 ساعة تدريبة مقسمة على أربعة دورات هي (مقياس PEP-3 للتوحد، تقييم السلوك الوظيفي لذوي التوحد "تعديل السلوك"، مقياس CARS2)، قدمها نخبة من المتخصصين الأكاديميين والممارسين للعمل مع فئة التوحد، وفي مجال التربية الخاصة وقضايا التشخيص.وفي ختام البرنامج تم تكريم المشاركين والمشاركات في فعاليات البرنامج.// انتهى //15:11ت م0061