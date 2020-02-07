الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية أمس, برنامجاً تدريبياً توعوياً عن فيروس كورونا المستجد ، شارك فيه أكثر من 200 كشاف يمثلون خمسة وثلاثون وحدة كشفية من مدارس الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.وشدد المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي في كلمةٍ ألقاها في بداية البرنامج على ضرورة الوقاية والتوعية من الفيروسات المستجدة والمعدية ومكافحتها بالطرق الصحية والسليمة، مقدماً شكره و تقديره لكشافة تعليم الرياض على تعاونهم و مشاركتهم الدائمة والفاعلة في كثير من الفعاليات والبرامج التي تقيمها المدينة الطبية الجامعية.بعد ذلك قدمت إدارة مكافحة العدوى في المدينة الطبية الجامعية عدداً من الإرشادات الوقائية ، والطرق الصحيحة في استخدام أدوات التعقيم والحماية.وفي نهاية البرنامج قدم مشرف النشاط الكشفي بتعليم الرياض سليمان الفايز درعاً تذكارياً لجامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الطبية الجامعية, كما قدم شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر على تعاونه المستمر مع كشافة تعليم الرياض.// انتهى //15:22ت م0063