الأحساء 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنفذ قسم التوعية الصحية بمستشفى الملك فيصل بالكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء أمس، ورشة عمل "تقنيات مسعفات"، بحضور عميدة الكلية ساره الصرعاوي.وتهدف الورشة التي شارك فيها 110 من المنسوبات والمتدربات، إلى تثقيفهن وتدريبهن حول كيفية تقديم الرعاية الأولية والفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة مثل الاختناق، والإغماء، وتوقف القلب والتنفس.واشتملت الورشة على أهم الإجراءات الإسعافية في حال الإنعاش القلبي كجزء نظري، وجرى تمثيل الجانب التطبيقي بعرض تطبيق الإنعاش القلبي على دمى ضمن الورشة.وأكدت عميدة الكلية أن هذا النوع من ورش العمل يهدف إلى توعية الفرد بمراحل الإسعافات الأولية والارتقاء بمهاراته كي يتعامل مع الحالات الطارئة بأقل وقت وبالطرق السليمة حتى وصول الجهات المختصة للتعامل مع الحالة أو نقل المصاب إلى أقرب رعاية صحية لاستكمال الرعاية له التي تضيف للمجتمع الثقة بالنفس للتعامل مع الحلات الطارئة سواء داخليا وخارجيًا.// انتهى //15:23ت م0064