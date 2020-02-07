الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم زوارها بركنها المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمملكة المغرب في دورته السادسة والعشرين الذي يقام خلال الفترة من 6 حتى 16 فبراير 2020م، ضمن جناح المملكة المشارك بالمعرض الذي يضم عددًا من الجهات الحكومية المشاركة.وتهدف مشاركة الوزارة في المعرض إلى بيان دورها الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف، حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من إصدارات الوزارة العلمية والدعوية, إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دور نشر ومراكز علمية فضلًا عن الجهات الحكومية داخل المملكة أو خارجها خدمة للإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها.كما يضم ركن الشؤون الإسلامية في معرض المغرب الدولي للكتاب عرض جميع إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.مما يذكر أن مشاركة الوزارة في الفعاليات العربية والإسلامية ومنها المعارض الدولية للكتاب تأتي بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, الذي يحرص دائمًا على الاستفادة من هذه المناسبات لتفعيل الدور الريادي للمملكة في خدمة الاسلام والمسلمين ، حيث تشارك الوزارة بجناح متميز يعرض إصداراتها العلمية في مختلف العلوم الإسلامية؛ لاطلاع الزائرين على رسالة المملكة السامية في نشر الإسلام الوسطي، إلى جانب العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.// انتهى //16:24ت م0072