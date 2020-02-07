تبوك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ حملة التوعية بفيروس كورونا والتي تنظمها إدارتا الإعلام والاتصال والشؤون الصحية المدرسية وتهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض مستهدفة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم بتبوك والقطاعات التعليمية التابعة لها.وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال علي بن حامد القرني أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من حسابات المدارس والإدارات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إعداد الفيديوهات التوعوية والرسوم والجرافيك والمنشورات التي تعرف بالمرض وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه, كما تفاعلت الحسابات مع حسابي وزارة التعليم والصحة، مؤكداً تحقيق الحملة انتشاراً واسعاً أسهم في نشر الوعي بماهية المرض وصوره وأعراضه والاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.ولفت القرني الانتباه إلى الجهود التي بذلها تعليم تبوك ليظفر كل طالب وطالبة بحقه من الوعي والثقافة الصحية عن الفيروس وبما يتوافق مع توجهات الوزارة في هذا الجانب.من جهتها أوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن تفعيل المدارس تضمن المحاضرات التوعوية والإذاعة الصباحية والمطويات التعريفية بالمرض، واللوحات الإرشادية و"رولات أب" للاستفادة منها في المنشآت التعليمية ومواقع التجمعات، مشيرة إلى نشر المنشورات التوعوية كذلك في أندية الحي.وأضافت أنه جرى إبلاغ قادة المدارس باتباع الخطوات الإرشادية لكل المعنيين للتعامل الأمثل في مثل هذه الحالات كل حسب دوره داخل المؤسسة التعليمية، مع التأكيد على ملاحظة وتفقد الطلاب في الطابور الصباحي، ومتابعة حالات الغياب وأسبابها بالتواصل مع أولياء الأمور، مبينة أهمية دور المرشد والمرشدة الصحيين عند اكتشافهم أي تغيرات غير طبيعية على صحة الطلاب والطالبات أو أحد منسوبي المدرسة.// انتهى //16:25ت م0074