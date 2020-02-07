أبوعريش 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظ أبوعريش أمس، برنامجًا ترفيهيًا لكبار السن ونزلاء التأهيل الشامل والأطفال بجازان من ذوي الإعاقة, وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأسري الرابع الذي تنفذه اللجنة حاليًا.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الاجتماعية للجنة تجاه مختلف فئات المجتمع، التي تضم عدداً من الفعاليات الترفيهية والبرامج المسرحية، والألعاب والمسابقات، وتكريم المتعاونين في التنظيم.// انتهى //16:28ت م0075