رفحاء 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية تطبيق "كود بلس التحفيزي" الذي يهدف لمتابعة الطلاب وتحفيزهم, حيث يستطيع ولي الأمر من خلال هذا الكود متابعة مستوى أبنه، وترتيبه في الحلقة، وعلى مستوى الحلقات، والجوائز التي ينافس عليها، بالإضافة لرسم بياني يوضح مستوى الطالب، والنقاط التي يجمعها يومياً، والحضور والغياب، يضاف لها تقرير يومي أو أسبوعي أو شهري.وأشارت الجمعية أن هذا التطبيق سيكون إضافة نوعية ومحفزا في التميز، كما يأتي هذا البرنامج بالشراكة مع أوقاف الضحيّان.وقدم القائمين على الجمعية الشكر والتقدير لأوقاف الضحيّان على دعمها لمشاريع وبرامج الجمعية، ولجميع الشركاء على مساندتهم لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بطلعة التمياط لتنفيذ برامجها وخدمة المنتسبين لها.// انتهى //16:30ت م0076