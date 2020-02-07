الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأشاد وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله صالح الرسيني, بتميز مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض المغرب الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الكتاب الإسلامي الذي يعزز رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.جاء ذلك في تصريح للدكتور الرسيني عقب زيارته لركن وزارة الشؤون الإسلامية بجناح المملكة المشارك في المعرض، موضحًا أن توزيع المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وبلغات عالمية يعكس حرص الوزارة على ربط المسلمين بحبل الله المتين، الذي هو مصدر القوة والتمكين.وعبر الرسيني عن تشرفه بزيارة ركن الوزارة بجناح المملكة في المعرض الذي وصفه بأنه يمثل رسالة المملكة السامية في نشر الإسلام الوسطي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض، مصيفًا أن مطبوعات الوزارة تبين التوجه الديني الوسطي للمملكة المحارب للتطرف والإرهاب.وعن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أضاف الدكتور عبدالوهاب أن المجمع وجهة حضارية للمملكة قبل أن يكون عملًا طباعيًا ودور نشر للمصحف الشريف, مشيرًا إلى أن المجمع يهتم بإصداراته بأن يكون مجودًا متقنًا ويمر بمراحل متعددة, مقدمًا شكره للوزارة على الجهود الكبيرة التي تقدمها من خلال هذا المجمع المبارك.وأعرب في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على حرصه ودعمه ومتابعته لمشاركة الوزارة بالمعرض، وتزويد ركن الشؤون الإسلامية بالمطبوعات والإصدارات العلمية التي تعزز وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لدى المسلمين، اتساقًا مع رسالة المملكة السامية ومنهجها الذي تسير عليه.// انتهى //16:41ت م0079