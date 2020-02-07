المنامة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسوقعت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي.وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وعن الجانب الإماراتي وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم بنت سعيد حارب المهيري .وتهدف مذكرة التفاهم لوضع إطار للتعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في جميع المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.// انتهى //17:07ت م0082