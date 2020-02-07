رياضي / 5 مباريات غدًا في الدوري الممتاز للكرة الطائرة ضمن الجولة 14
الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس
الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس
تقام غدًا 5 مباريات ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة, حيث يلتقي الأهلي مع الابتسام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 3 عصراً.
ويلعب الجبلين والسلام على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل 3 عصراً ، ويحل الهداية ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3 عصراً، ويلتقي النصر والترجي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض 3 عصراً.
ويستضيف الفيصلي نظيره الاتحاد على صالة مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 3 عصراً.
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17:14ت م
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