الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستقام غدًا 5 مباريات ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة, حيث يلتقي الأهلي مع الابتسام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة 3 عصراً.ويلعب الجبلين والسلام على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل 3 عصراً ، ويحل الهداية ضيفاً على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3 عصراً، ويلتقي النصر والترجي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض 3 عصراً.ويستضيف الفيصلي نظيره الاتحاد على صالة مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 3 عصراً.// انتهى //17:14ت م0084