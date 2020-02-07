رفحاء 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسزارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم منطقة الحدود الشمالية نورة بنت عبدالعزيز الفايز أمس, مكتب تعليم محافظة رفحاء, لمتابعة سير العمل ومستوى التحصيل الدراسي في المدارس ومدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة.وعقدت خلال زيارتها اجتماعاً بالقائدات, كما تفقدت عدداً من المدارس ومركز الحي المتعلم الرابع للاطلاع على الأنشطة والبرامج المقامة.// انتهى //17:18ت م0085