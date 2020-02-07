بيروت 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 7 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.70% أي ما يعادل 4 نقاط لتقفل عند مستوى 619.31 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 73 ألفًا و553 سهمًا، بقيمة 471 ألفًا و714 دولارًا أمريكياً، نفّذت من خلال 112 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و 134ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و177 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:01ت م0095