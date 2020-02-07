رأس تنورة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنفذت بلدية محافظة رأس تنورة حملة نظافة شاملة شملت أعمال النظافة وإزالة المخلفات بقرية شعاب بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها الخدماتية المختلفة للمحافظة على البيئة ومعالجة وتحسين المشهد الحضري فيها.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس صالح بن محمد القرني، أن الحملة التي استمرت أسبوعًا جرى خلالها إزالة 384 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى أعمال تنظيف وإزالة ما يقارب 225 طنًا من المخلفات والأوراق والحشائش.وأشار إلى أن فرق الوقاية قامت برش المبيدات الحشرية بالحاويات والأراضي الفضاء في أنحاء المحافظة كافة، وتنفيذ أعمال صيانة الإنارة فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة للمحافظة على البيئة وعدم تشويه المنظر العام ورمي المخلفات والأنقاض في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات حول الخدمات البلدية عبر مركز 940.// انتهى //18:07ت م0096