الدمام 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية لأمراض الصرع بالتعاون مع مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس، "فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمرض الصرع" تحت عنوان "أنت مبدع" استفاد منها أكثر من ١٥٥٠ زائر ، وذلك بهدف دعم المصابين بهذا المرض، وذلك بمجمع العثيم مول.وضمت الفعالية معرضاً توعوياً احتوى على عدة أركان شملت ركن عن تعريف الصرع، ركن تشخيص الصرع، ركن مفاهيم خاطئة عن الصرع، ركن علاج الصرع بالأدوية، ركن علاج الصرع بالجراحة، ركن علاج الصرع بالغذاء الكيتوني، ركن للأطفال وعبارات إيجابية عن الصرع، ركن مشاهير مصابين بالصرع.// انتهى //18:09ت م0097