مدريد 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد المحلي للعبة عن وقوع ريال سوسييداد في مواجهة ميرانديس من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو مع غرناطة.وكان سوسييداد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين اطاح فريق اقليم الباسك الاخر اتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف الوقت بدل الضائع ، في المقابل تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء الماضي ، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء الماضي .ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فبراير الحالي والإياب في الرابع من مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 ابريل.وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب "كارتوخا" في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.// انتهى //18:27ت م0098