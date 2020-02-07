الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غدًا ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر العلمي العالمي العاشر لجراحة العظام تحت شعار "نحو مستقبل أفضل في جراحة العظام" بمشاركة استشاريين واختصاصيين من المملكة العربية السعودية وبريطانيا وإيرلندا وماليزيا والهند ومصر والإمارات العربية.وستقدم خلال الموتمر أكثر من 70 ورقة علمية بهدف تبادل الخبرات وزيادة المعرفة العلمية إلى جانب، مشاركة أطباء العلاج الطبيعي بأوراق عمل في التخصصات الدقيقة لطب وجراحة العظام خاصة تخصص العظام أطفال "أورام العظام والسلسلة الفقرية، إصابات الملاعب، المناظير، جراحة اليد، إصابة القدم واستبدال المفاصل".//انتهى//18:36ت م0101