عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، اليوم في واشنطن ، مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الأردن مع الصندوق ، وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الأردن إلى تحقيقها.كما جرى بحث البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وقعته الأردن مع الصندوق، لمدة 4 سنوات وبمخصصات مالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار ويهدف لمعالجة متطلبات الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في الأردن.// انتهى//18:38ت م0103