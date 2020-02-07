اقتصادي/ وزير المالية الأردني يلتقي مدير صندوق النقد الدولي
الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس
عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس
التقى وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، اليوم في واشنطن ، مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الأردن مع الصندوق ، وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الأردن إلى تحقيقها.
كما جرى بحث البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وقعته الأردن مع الصندوق، لمدة 4 سنوات وبمخصصات مالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار ويهدف لمعالجة متطلبات الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في الأردن.
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18:38ت م
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