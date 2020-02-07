عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسيعقد الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان غدًا ، المؤتمر الثلاثين للاتحاد الذي سيعقد بشكل طارئ ، لمناقشة إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام ، وبمشاركة رؤساء 17 برلمانًا عربيًا وممثلين عن بقية البرلمانات العربية.وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن المؤتمر الطارئ يهدف لبحث إعلان تلك الخطة، وتكثيف الجهود العربية للوقوف في وجهها، وإعادة الزخم لمؤسسات العمل العربي المشترك، التي تمثل البرلمانات العربية واحدة من أعمدتها.كما يأتي المؤتمر لحشد الطاقات البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني العربي؛ لتجاوز الواقع العربي الراهن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأقطار العربية.// انتهى//18:43ت م0105