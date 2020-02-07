الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسبدأ وفد خبراء الأمم المتحدة للقرار "1591" للعام 2005م برئاسة راجيف ياداف اليوم، زيارة إلى ولاية جنوب دارفور غربى السودان، للوقوف على الأوضاع وزيارة معسكرات النازحين.وقدم والي الولاية اللواء ركن هاشم خالد محمود خلال لقائه الوفد بمقر حكومة الولاية شرحًا حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استقرار الولاية أمنيًا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات النظامية في حماية قرى العودة الطوعية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والمخدرات، والسلاح ومكافحة التهريب وتأمين الزراعة ومناطق التعدين.وأكد هاشم الالتزام بوقف إطلاق النار لتعزيز الثقة ودعما لمفاوضات السلام في جوبا وفتح مسارات العمل الإنساني دون شروط أو قيود لحركة المنظمات في كل أنحاء الولاية.من جانبه أوضح رئيس وفد لجنة خبراء الأمم المتحدة للقرار 1591 راجيف ياداف أن اللجنة عقدت اجتماعًا مثمرًا وبناء مع والي ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية، مشيرًا إلى أنهم استمعوا إلى شرح من الوالي حول مجمل الأوضاع في الولاية. وأكد أنهم استفادوا من النقاش وطرحوا بعض الأسئلة ووجدوا الإجابات وأبان أن اللجنة ستمكث فى الولاية حتى الجمعة القادمة وستزور معسكرات النازحين.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار (1591) في 29 مارس 2005م، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتجدد بشكل سنوي، رغم إجراء لجان الأمم المتحدة مراجعات وتقييم للتقدم الذي تحرزه السودان لرفع الآثار التي فرض بسببها القرار الدولي الذي وضعها على قوائم الإرهاب بسبب سياسات النظام السابق.//انتهى//18:43ت م0106