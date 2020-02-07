لندن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم تحذيرًا للمواطنين جراء توقع عواصف ثلجية ورياح عاتية مع قدوم العاصفة "سيارا".وتوقع المكتب استمرار حالة الطقس السيئة لمدة أربعة أيام ابتداءً من يوم غد السبت، محذرًا من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 120 كلم/ساعة ضمن المناطق الساحلية الشمالية والغربية، فيما قد تتراكم الثلوج فوق أربعة بوصات في بعض المناطق الشمالية من البلاد.// انتهى //18:46ت م0107