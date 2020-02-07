ظهران الجنوب 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستواصل بلدية أحد رفيدة بمنطقة عسير برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، حيث أزالت أمس, أكثر من 30طناً من المخلفات من مختلف أحياء وقرى المحافظة.وأكملت البلدية أعمال الصيانة لعدد من الطرقات العامة، إذ جرى طلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظا على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها، وإيضاحها للمارة.كما قامت بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين.ويأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.// انتهى //19:05ت م0111