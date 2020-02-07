الدمام 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستفقد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أمس، فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل ومساعد المدير العام للتنمية ابتسام الحميزي، ومساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير إدارة الضمان بفرع الوزارة عادل القطان، ومدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد الزعبي وعدد من مدراء الوزارة والفرع.وجرى خلال الزيارة عرض مسارات التمكين لعام 2020 والمؤشرات والمستهدفات، والجهات المشاركة والدعم المطلوب، إضافة إلى نقاش مفتوح استعرض التحديات التي تواجه التوطين والتمكين من مستفيدي الضمان الاجتماعي وطرح التوصيات والحلول المناسبة.كما تفقد مكتب الضمان الاجتماعي بالدمام، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية واطلع على نشاطات تمكين الشرقية وسير العمل ومناقشة سبل التعاون لتحقيق المستهدف المطلوب.من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا لتكامل الجهود وتظافرها بهدف تحفيز التمكين والتوطين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 التي تحظى بمتابعة واهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //19:33ت م0112