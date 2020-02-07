صامطة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساختتم المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية بصامطة أمس, دورة "صيانة أجهزة الجوال" التي نفذها المهندس سلطان حمدي لـ20 طالباً من مدارس التعليم العام بالتنسيق مع إدارة الشراكة بين الأسرة والمجتمع بإدارة التعليم.وتأتي الدورة ضمن البرامج والدورات التي تنفذها الجمعية هذا العام بهدف تنمية مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم في المجالات التقنية والمهنية التي تحظى بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //19:34ت م0114