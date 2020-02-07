القطيف 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسافتتح وكيل محافظة القطيف فلاح بن سلمان الخالدي، اليوم، فعاليات ملتقى التخصصات الأكاديمية "بداية حلم" الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي في مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات, وذلك بمركز سيهات بمحافظة القطيف.وأشار الخالدي في كلمته إلى أن الملتقى، يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم من رعاية واهتمام خاصة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي لما له من دور بارز في تنمية سوق العمل من خلال التخصصات الجامعية التي تسهم في نهضة بلادنا الغالية وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030, مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وحرصهما ومتابعتهما ودعمهما الدائم لمثل هذه الملتقيات والأنشطة على مستوى الشرقية، هي خير دليل على اهتمام الدولة - حماها الله - بالتعليم ومخرجاته.ويضم الملتقى معرضًا للتعريف بالتخصصات، وورش عمل متنوعة منها التحضير للاختبارات الدولية، و"حياة متخصصة" و"كيف تختار تخصصك الجامعي"، التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية لمساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي، فيما يقام الملتقى على مدى يومي الجمعة والسبت بالفترة المسائية.// انتهى /19:36ت م0116