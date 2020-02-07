حائل 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسواصل السائق السعودي صالح العبدالعالي وملّاحه النرويجي أولي فلون تصدّرُهما للترتيب العام المُؤقَّت للنُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسان الدولي، اليوم, وذلك مع انتهاء المرحلة الخاصَّة الثالثة في مركز " أم القلبان " وطولها 254 كيلومتر.وشهدت المرحلة عودة السائق السعودي يزيد الراجحي برفقة ملّاحه الإيرلندي مايكل أورر إلى المُنافسات بعد تعرُّضه لعُطلٍ في إحدى عجلات السيارة يوم أمس، وحقق الراجحي أسرع توقيتٍ في المرحلة، في حين أنهى صالح العبدالعالي المرحلة سابعًا، لكنه حافظ على صدارته للترتيب العام المُؤقَّت أمام أقرب مُنافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا.وسجَّل السائق السعودي خالد الفريحي مع ملّاحه الفرنسي سيباستيان ديلاونيه ثاني أسرع توقيت، وأنهى مُطير الشمَّري ثالثًا، وحافظ على مركز الثالث في الترتيب العام.وانتزع السائق السعودي فهد المشنَّا الشمَّري المركز الرابع من السعودي صالح السيف، ولكن عزَّز الأخير صدارته لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3" النموذجية، وعانى مُنيف السلماني من انثقاب في أحد إطارات سيارته نيسّان، وأنهى مرحلة "أم القلبان" سادسًا كما عانى عبداللـه الشقاوي من انثقاب في أحد الإطارات ولكنه أنهى المرحلة سابعاً.وحافظ السائق السعودي خالد الهمزاني على صدارته لفئة " تي 2" لسيارات الإنتاج التجاري المُتسلسل، ويتصدَّر خليل التويجري فئة "تي 4" للمركبات الصحراوية الخفيفة .وواصل الدرّاجان الإماراتيان الأخوان سُلطان ومُحمَّد البلوشي المُنافسة بينهما على لقب فئة الدرّاجات النارية، وسجَّل مُحمَّد أسرع توقيت في المرحلة الثالثة ووسَّع صدارته في الترتيب العام المُؤقت لفئته من ثلاث ثواني إلى 3:06 دقائق، ويحتل الدرّاج السعودي أحمد الناصر المركز الثالث خلفهما، ولكن بفارقٍ كبير. وتعرَّض الدرّاج السعودي أنس الرهيني لتأخيرٍ كبير أدى لخسارته المركز الثالث في الترتيب العام.وسجَّل رياض العُريفان أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "اكواد"، مُقلِّصًا الفارق بينه وبين مُواطنه سُفيان العـُمـَر في صدارة الترتيب العام المُؤقت إلى 13 ثانية فقط، وذلك قبل التوجه لخوض المرحلة الخاصة الأخيرة يوم غدٍ. ويحتل الدرّاجان عبدالعزيز الشيبان وسُلطان المسعود المركزين الثالث والرابع على التوالي.ويخوض المُشاركون يوم غدٍ المرحلة الخاصَّة الرابعة الأخيرة محافظة (الغزالة) وطولها 181 كيلومتر.// يتبع //19:37ت م0118

وجاء الترتيب العام المُؤقَّت فئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثالثة :1- صالح العبدالعالي (السعودية)الملاح / أول فلون (النرويج) – همَّر – 10:10:16 ساعات .2- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا) الملاح / مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد "أف 150 إيفو" – 10:23:08 ساعات .3- مُطير الشمري (السعودية) الملاح / هانس الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 10:37:00 ساعات .4- المشنَّا الشمَّري (السعودية) الملاح / مازن الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 10:40:12 ساعات .5- صالح السيف (السعودية) الملاح / ياسر الشمَّري (السعودية) - "كان – أم" ("تي 3") – 10:40:33 ساعات .6- مُنيف السلماني (السعودية) الملاح / عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 10:52:02 ساعات .7- عبداللـه الشقاوي (السعودية) الملاح / وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 11:09:38 ساعة .8- سامي الشمَّري (السعودية) الملاح / عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 11:12:52 ساعة .9- خليل التويجري (السعودية) الملاح / مُحمَّد العبدالعالي (السعودية) – "كان – أم" ("تي 4") – 11:12:58 ساعة .10- فهد النعيم (السعودية) الملاح / عبداللـه النعيم (السعودية) – ياماها ("تي 4") – 11:14:48 ساعة.كما جاء الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثالثة :1- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 9:28:06 ساعات .2- سُلطان البلوشي (الإمارات) – "كاي تي أم" – 9:31:12 ساعات .3- أحمد الناصر (السعودية) – "كاي تي أم" – 10:07:24 ساعة .4- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 11:26:30 ساعة .5- فواز الطعيمي (السعودية) – ياماها – 12:49:11 ساعة .بينما جاء الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الخاصة الثالثة :1- سُفيان العـُمـَر (السعودية) – ياماها – 9:29:1 ساعات .2- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها –9:29:34 ساعات .3- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 10:32:21 ساعات .4- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 10:34:05 ساعات .5- أحمد الحربي (السعودية) – ياماها – 10:36:43 ساعات .6- فيصل العُريفان (السعودية) – ياماها – 11:08:11 ساعة .فيما جاء الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الخاصة الثالثة :1- إبراهيم المُهنَّا (السعودية) الملاح / أسامة السند (السعودية) الملاح/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ.// انتهى //19:37ت م0119