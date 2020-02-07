الرباط 13 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيابة، اليوم بالدار البيضاء وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، الذي يزور المغرب بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة المغربية وفلسطين، خاصة في المجال الثقافية وتعزيز العمل به، والجهود التي تبذلها لجنة القدس، لإبراز قضية القدس وتسليط الضوء على معاناة سكان المدينة المقدسة.//انتهى//19:39ت م0120