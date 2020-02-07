طولكرم 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساستشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قفين شمال طولكرم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة هرشة متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قفين، شمال طولكرم، مضيفة أن الشاب هرشة ارتقى شهيدًا جراء إصابته بالرصاص الحي في رقبته مما أدى لقطع الشريان الرئيسي.// انتهى //20:12ت م0123