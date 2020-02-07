واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسافتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على مستويات قياسية مرتفعة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 92.85 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 29286.92 نقطة، فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعًا 10.24 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 3335.54 نقطة، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 45.51 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 9526.64 نقطة.// انتهى //20:13ت م0124