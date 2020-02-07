تبوك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي بمقر الغرفة, مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري .وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة بشأن توطين الوظائف واستقطاب وتعيين خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية من أبناء المنطقة بالدرجة الأولى والشباب السعودي بشكل عام، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية بهدف تنمية القوى البشرية وإيجاد الفرص الوظيفية.// انتهى //20:45ت م0128