الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسحقق فريق الحزم فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح الحزم التسجيل مبكرًا عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف الحزم تقدمه بضربتي رأس عن طريق كل من جوناثان كافو وفاقنر أليماو في الدقيقتين 24 و34 ، بعدها قلص حمد الجهيم النتيجة للفيحاء من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق.ومع مطلع الشوط الثاني أضاف الحزم هدفه الرابع في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه إدريس فتوحي بتسديدة من داخل المنطقة، قبل أن يرد الفيحاء بهدف ثانٍ في الدقيقة 65 بتوقيع صامويل أوسو الذي سدد كرة أرضية من خارج المنطقة سكنت الشباك.وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر ، وتجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //20:46ت م0129