رياضي / نادي الفروسية يقيم سباقه الـ 51 على جائزة عبداالله بن عبدالمحسن البسام التقديرية ومساهمة نادي الفروسية
الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس
الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (51) على جائزة عبداالله بن عبدالمحسن البسام التقديرية ومساهمة نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط، منها شوطان رئيسيان هما الشوط الرابع تقديرية عبداالله بن عبدالمحسن البسام والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .
وقد سلم محمد بن عبدالمحسن بن عبدالله البسام التقديرية للمشرف الإداري على إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، سعود رزيق بعد فوز الفرس ( مقتدرة ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الرابع ، كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب عبدالعزيز خالد بعد فوز الجواد ( هايند ستريت ) العائد ملكيته لإسطبل خالد بن مشرف بن مطلق الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.
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20:59ت م
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