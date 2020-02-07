الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (51) على جائزة عبداالله بن عبدالمحسن البسام التقديرية ومساهمة نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط، منها شوطان رئيسيان هما الشوط الرابع تقديرية عبداالله بن عبدالمحسن البسام والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .وقد سلم محمد بن عبدالمحسن بن عبدالله البسام التقديرية للمشرف الإداري على إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، سعود رزيق بعد فوز الفرس ( مقتدرة ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الرابع ، كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب عبدالعزيز خالد بعد فوز الجواد ( هايند ستريت ) العائد ملكيته لإسطبل خالد بن مشرف بن مطلق الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //20:59ت م0131