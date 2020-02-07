نيويورك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) مشاركته كممثلاً للمملكة العربية السعودية في الدورة الــ 71 للاجتماعات الرسمية لفريق تسوية المنازعات في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير 2020م.وتأتي مشاركة المركز في اجتماع الـ (أونسيترال) امتداداً لدوره في تمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في مجال التحكيم محلياً ودولياً، إلى جانب نشاطاته ودوره الفاعل في المحافل الفعاليات الدولية المعنية بتطوير صناعة بدائل تسوية المنازعات، بوصفة الأيقونة الوطنية لصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية.ورأس الوفد الرسمي للمملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـــ 71 لفريق تسوية المنازعات بالأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، على مدى خمسة أيام و 10 جلسات عمل، ناقش الفريق أثنائها المسائل المتعلقة بالتحكيم الـمُعجَّل، بناء على تكليف لجنة الـ (أونسيترال) فريق تسوية المنازعات في دورتها الـ 51.واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة، خلال اجتماعات الدورة الطرق والممارسات الحديثة في تسوية المنازعات المتبعة في المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت بشكل كبير في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وتذليل العقبات والصعوبات المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية.وأوضح الدكتور حامد ميرة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" في ختام أعمال الدورة أن فريق تسوية المنازعات واصل عمله على إعداد نص بشأن التحكيم الـمُعجَّل، وأحاط علمًا بالردود التي تلقاها من مؤسسات التحكيم بشأن دورها في هذا الصدد، وبلمحة عامة عن أحكام مختارة تتعلق بالتحكيم الـمُعجَّل أعدها المجلس الدولي للتحكيم التجاري.وأفاد الدكتور ميرة أن الفريق اعتمد في ختام دورته تقريراً لتقديمه إلى لجنة الـ (أونسيترال) في دورتها الـ53، المقرر انعقادها في نيويورك يوليو المقبل، للخروج بصيغة معتمدة من الأحكام المتعلقة بالتحكيم الـمُعجَّل، تظهر في صورة تذييلٍ لقواعد الـ (أونسيترال) بشأن التحكيم، وأيضا في صورة مجموعة قائمة بذاتها من القواعد المتعلقة بالتحكيم الـمُعجَّل.// انتهى //21:11ت م0135