تونس 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي جوزاف سمسار، ترفيع حجم دعم الوكالة الأمريكيّة للتنمية الاقتصاديّة في تونس بمبلغ 50 مليون دينار ليصل إلى 385 مليون دينار.وجدّد الوزير الأمريكي خلال لقائه أمس بوزير المالية التونسي بالنيابة رضا شلغوم على هامش النّدوة التي نظّمتها السفارة الأمريكيّة والغرفة التجارية الأمريكيّة حول مبادرة ''ازدهار أفريقيا''، دعم بلاده المتواصل لتونس وحرصها على تطوير مستوى التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف.ومن جانبه، أكّد وزير الماليّة التونسي بالنيابة، على أهمية العمل المشترك لدفع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين مثمنا التزام الولايات المتحدة الأمريكيّة بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتنمويّة.// انتهى //21:13ت م0137