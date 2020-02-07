نيامي 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسوافق برنامج الغذاء العالمي على منح النيجر مليار دولار أمريكي لمحاربة المجاعة التي يعاني منها أزيد من 5 ملايين ونصف في البلاد.ويعتبر النازحون واللاجئون من أكثر الفئات معاناة من الجفاف في البلاد، بسبب هجمات الجماعات المسلحة، لاسيما في المناطق الحدودية.وكان عدد من المنظمات الدولية قد حذرت في وقت سابق من المجاعة في عدد من دول الساحل، بفعل نقص تساقط الأمطار، والتغير المناخي.// انتهى //21:53ت م0138