القاهرة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، لقاءً مع وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية ناليدي باندور، وذلك على هامش فعاليات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم، أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومُجمل الأوضاع على صعيد القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية.وأشار إلى أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف موضوعات الاتحاد الأفريقي، كما استعرضا تطورات مفاوضات سد النهضة.// انتهى //21:53ت م0139