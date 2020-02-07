واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في العاصمة واشنطن، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق السلام في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما ناقشا سبل تعزيز دعم الوقف الدائم لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية في كل من ليبيا وسوريا، إلى جانب استعراض فرص التعاون بشأن أوكرانيا، ودعم الديمقراطية في فنزويلا.// انتهى //21:54ت م0141