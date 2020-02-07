حائل 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسواكبت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل مراحل سباق رالي حائل الدولي 2020 منذ انطلاقته بعدد كبير من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي بإشراف ومتابعة مدير عام الفرع عبدالرحمن بن حمد اليحياء، ودعم لوجستي من فرق الخدمات المساندة والتموين الطبي والشؤون الفنية .وتشارك فرق الهلال الأحمر بـ 13 سيارة من الدفع الرباعي بالإضافة لسيارتي إسعاف أخرى يعمل عليها 26 مسعفاً وأخصائياً، حيث تمركزت الفرق الإسعافية عند نقطة البداية والنهاية في جميع مراحل الرالي البالغة 4 مراحل وعلى مسار الرالي الذي يبلغ طوله 1400 كلم .// انتهى //21:54ت م0142