كنشاسا 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، برئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس التي تزور الكونغو حاليًا.وأفادت رئيسة الوزراء البلجيكية في تصريحات إثر اللقاء، أن بلادها تلتزم بتطوير علاقات ثنائية قوية مع الكونغو بجميع مكوناتها، مضيفة أنه يمكن للشراكة البلجيكية الكونغولية أن تتطور في عدة مجالات كالعسكرية والاقتصادية والشرطة والاستخبارات والتعاون والعدالة.من جهتها، قالت الرئاسة الكونغولية إن زيارة رئيسة الوزراء البلجيكية تعتبر إشارة قوية إلى عودة التعاون بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا.// انتهى //22:45ت م0146