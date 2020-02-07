الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسخطف فريق الفيصلي الفوز أمام ضيفه الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم الشباب عن طريق اللاعب عبدالمجيد الصليهم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، فيما تمكن الفيصلي من تسجيل هدف التعادل بواسطة اللاعب إيغور روسي في الدقيقة 57 ، قبل تسجيل هدف حاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب يوسف الجيلي.ورفع الفيصلي بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة ليحتل بذلك المركز السادس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة بالمركز الثامن في جدول الترتيب.// انتهى //23:01ت م0147