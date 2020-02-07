سيهات 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الأسرية بجمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية، معرض " أوراق شتوية "، الذي يستمر 30 يوماً ، بمشاركة "40" أسرة منتجة، وذلك بمخطط الجمعية الواقع على شارع الخليج العربي.وسيسهم المعرض في التعريف بالنتاج المحلي للأسر المنتجة، التي تنوعت مشاركاتها ما بين الفن والرسم والنقش، والعطور والبخور، كما يهدف إلى إبراز مستوى هذه الأسر على مستوى المنطقة والمملكة ودعمها وتحفيزها من خلال إشراكها في المعارض المحلية الداعمة للإنتاج الوطني.// انتهى//23:35ت م0150