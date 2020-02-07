الرباط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن المنطقة العربية في حاجة لمد جسور الثقافة والتواصل، لاسيما في هذا الوقت الصعب الذي تعيشه اليوم.وصرحت المسؤولة البحرينية عقب مباحثاتها اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة، أن الثقافة هي ما يجمع الأقطار العربية، وهي فعل مقاومة في هذا الوقت الصعب الذي تعيش فيه البلدان العربية، مضيفة أن مد الجسور هذا هو الذي يمكن أن يكون عنوانًا للمرحلة القادمة في البلدان العربية.وتشارك المسؤولة البحرينية في فعاليات الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء حتى 16 فبراير الحالي.//انتهى//23:39ت م0151