نيويورك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الجمعة على تراجع.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 26ر277 نقطة، أو 94ر0%، ليصل إلى 51ر29102 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر18 نقطة، أو 54ر0%، ليصل إلى 7ر3327 نقطة.وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر51 نقطة ، أو 54ر0%، ليصل إلى 51ر9520 نقطة.// انتهى //02:00ت م0156