عام / مقتل سبعة أشخاص جراء الحمى النزيفية وسط مالي
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
باماكو 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس
قتل سبعة أشخاص بسبب الحمى النزيفية في منطقة موبتي وسط مالي , فيما تم وضع 14 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بنفس الفيروس.
وأفادت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن نسبة وفاة المصابين بهذه الحمى الفيروسية شديدة العدوى، تصل إلى نحو 40% ، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن السلطات المالية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الفيروس، حيث أعدت تقريرا مفصلا عن تطور المرض وانتشاره، والوضع الصحي في المنطقة التي انتشر فيها.
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