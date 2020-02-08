باماكو 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسقتل سبعة أشخاص بسبب الحمى النزيفية في منطقة موبتي وسط مالي , فيما تم وضع 14 شخصا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بنفس الفيروس.وأفادت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن نسبة وفاة المصابين بهذه الحمى الفيروسية شديدة العدوى، تصل إلى نحو 40% ، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.وأضافت أن السلطات المالية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الفيروس، حيث أعدت تقريرا مفصلا عن تطور المرض وانتشاره، والوضع الصحي في المنطقة التي انتشر فيها.// انتهى //02:15ت م0157