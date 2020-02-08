واغادوغو 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسفتحت السلطات في بوركينافاسو 824 مؤسسة تربوية جديدة من أصل 2369 مؤسسة مغلقة، بفعل الهجمات المسلحة، التي تتعرض لها البلاد منذ 2015.وأفاد وزير التعليم الوطني ومحو الأمية وترقية اللغات الوطنية في بوركينا فاسو ستانيسلاس وارو، في تصريحات بالعاصمة واغادوغو، أن أزيد من 20 ألف تلميذ، تمت إعادة تسجيلهم، وذلك إلى غاية 30 يناير 2020، مؤكدًا أن إعادة فتح هذه المؤسسات تمت في إطار تنفيذ استراتيجية دراسة وتعليم الأطفال بالمناطق التي تعاني تحديات أمنية ، مضيفًا أن الوضعية الأمنية ما تزال مقلقة في 6 محافظات.وقد شهدت بوركينافاسو خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات خلّفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ببعض المؤسسات التربوية.// انتهى //03:01ت م0160