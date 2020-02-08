نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يهدف إلى الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على إنشاء فرص عمل.وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية الموريتانية، أن هذا المجلس سيساهم في تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مُناخ الأعمال ودعم الاقتصاد.كما يهدف المجلس إلى توفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص و المساهمة في ترقية فرص الاستثمار من خلال تحديد الإجراءات الملائمة للاستثمار.// انتهى //03:14ت م0161