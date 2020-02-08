نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسوقعت موريتانيا والسنغال في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، على اتفاقية تعاون في مجال السياحة، يهدف إلى تكوين الشباب في مجال المهن السياحية.ويأتي هذا التوقيع وفق وكالة الأنباء الموريتانية، إثر مباحثات أجراها وزير التجارة والسياحة الموريتاني مع نظيره السنغالي خلال المنتدى السياحي المنعقد في مدريد الـ26 يناير الماضي.// انتهى //03:26ت م0162