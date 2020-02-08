الرباط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستمكنت المصالح الأمنية المغربية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجالي نقل وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من السواحل الشمالية للمغرب.وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم أن تفكيك الشبكة الذي تم أمس بمدينة طنجة شمال المغرب، مكن من إيقاف العقل المدبر لهذه الشبكة، وثلاثة اشخاص آخرين يشتبه ارتباطهم بهذه الشبكة.وأوضح المصدر أن المصالح الأمنية تمكنت في الوقت ذاته من إجهاض عملية تهريب شحنات مهمة من المخدرات، وضبط وحجز زوارق مطاطية، ووسائل أخرى مستعملة في التهريب و الهجرة غير الشرعية.وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها داخل المغرب وكذا ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية دولية أخرى.//انتهى//03:29ت م0163