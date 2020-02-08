عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسقالت الحكومة الأردنية اليوم، إن ممارسات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ، تعيق حق حرية المسلمين بالعبادة في حرم المسجد، مؤكدة أن المسجد حق ديني وتاريخي مقدس للمسلمين.وأكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن ممارسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السابقة، والتي أكدت في قرارات سابقة رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.وكانت "اليونسكو" عدت في عام 2016 م المسجد الأقصى في مدينة القدس جزءا من التراث الإسلامي.// انتهى//03:39ت م0164