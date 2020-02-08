الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي.. ويزور مستشفى عفيف العامأمير نجران يزور قرية آل منجم التراثيةسعود بن نايف يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراء.. اليومإنشاء صالات الاستقبال المركزية النموذجية في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدةالقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية تشارك في التمرين التعبوي الخليجي بدبيمجلس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يقر ميزانية ومشروعات 2020"مسام" ينتزع 1,581 لغماً في اليمن«الصحة»: فحص 4650 مسافراً قدموا من الصين ولا إصاباتعرض التطبيق الجديد لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياضمتحدث أمن الدولة: تناقل الإشاعات مضر بأمن الوطن والمواطنإمام الحرم: للإحسانِ عواقبُ حُلوةُ الجَنىالحذيفي النبوي: أحداث التاريخ محل العبر للأجيال والدولالرجوب: مواقف المملكة مع الشعب الفلسطيني تاريخيةتقدم في محادثات الهدنة الليبيةمصرع 36 حوثياً في «كمين» بجبهة نِهمالسيستاني يدعو الحكومة لحماية المتظاهرينموسكو تتهم إسرائيل بتعريض طائرة مدنية للخطر فوق سوريةدعوة دولية لوقف مجزرة إدلب// يتبع //06:02ت م0003