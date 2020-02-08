عام / الصحف السعودية
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يفتتح كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي.. ويزور مستشفى عفيف العام
أمير نجران يزور قرية آل منجم التراثية
سعود بن نايف يرعى حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي بشقراء.. اليوم
إنشاء صالات الاستقبال المركزية النموذجية في محكمتي التنفيذ بالرياض وجدة
القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية تشارك في التمرين التعبوي الخليجي بدبي
مجلس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة يقر ميزانية ومشروعات 2020
"مسام" ينتزع 1,581 لغماً في اليمن
«الصحة»: فحص 4650 مسافراً قدموا من الصين ولا إصابات
عرض التطبيق الجديد لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
متحدث أمن الدولة: تناقل الإشاعات مضر بأمن الوطن والمواطن
إمام الحرم: للإحسانِ عواقبُ حُلوةُ الجَنى
الحذيفي النبوي: أحداث التاريخ محل العبر للأجيال والدول
الرجوب: مواقف المملكة مع الشعب الفلسطيني تاريخية
تقدم في محادثات الهدنة الليبية
مصرع 36 حوثياً في «كمين» بجبهة نِهم
السيستاني يدعو الحكومة لحماية المتظاهرين
موسكو تتهم إسرائيل بتعريض طائرة مدنية للخطر فوق سورية
دعوة دولية لوقف مجزرة إدلب
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